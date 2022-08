De vogelgriep, vorige week geconstateerd bij een hobbyboer in Ter Aar, lijkt daar niet verder op te rukken.

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) heeft geen signalen gekregen dat andere bedrijven binnen een straal van 3 kilometer ook getroffen zijn door de besmettelijke ziekte, meldt een woordvoerder.

Maar het is nog te vroeg om nu al de vlag uit te hangen, zegt hij er meteen achteraan. Na uitbraak van vogelgriep worden denkbeeldige cirkels getrokken rond die plek. Daarin wordt nauwlettend in de gaten gehouden of de ziekte zich verspreidt. Inspecteurs gaan bij twee bedrijven langs om zelf te zien hoe het daar met pluimvee gaat. Ook nemen zij monsters. In ieder geval de eerste twee weken wordt bekeken of aanvullende maatregelen nodig zijn. Bij de hobbyboer in Ter Aar zijn 80 kippen en eenden weggehaald.

Ook geldt voorlopig in een straal van 10 kilometer een vervoersverbod. In die 'kring' bevinden zich twee bedrijven met pluimvee. Een vervoersverbod geldt voor dieren, eieren, mest en strooisel.

Bij een kleine pluimveehouderij in Boskoop zijn afgelopen voorjaar 300 dieren geruimd.