CDA'er Thijs Mooren stapt uit de fractie en gaat solo in de raad van Kaag en Braassem verder.

Directe aanleiding is het spoeddebat van vorige week na de 'draai' van CDA-leider én minister Wopke Hoekstra in de stikstofaanpak. Mooren: "Als je het stikstofbeleid anders wil, moet je daar ook naar handelen. En dat heeft de landelijke fractie niet gedaan door een motie hierover niet te steunen."

Dat vindt hij niet goed te praten. "Je speelt dan over de rug van de ondernemers Russische roulette. Een partij die dat doet, ga ik niet steunen. Vandaar dat ik mijn lidmaatschap heb opgezegd en ook lokaal niet meer namens het CDA zal optreden."

Mooren heeft besloten om zijn raadszetel te behouden en dus als zelfstandig raadslid door te gaan. "Ik heb geen enkel probleem met de lijn van de lokale CDA-fractie, alleen de landelijke politieke lijn kan ik niet verkopen." Mooren had - buiten de lijsttrekkers - verreweg de meeste voorkeurstemmen (327) bij de afgelopen verkiezingen. "Ik denk dat de stemmers het meer waarderen als ik blijf dan als ik wegga."

De lokale CDA-afdeling betreurt dat Mooren uit de fractie stapt, maar heeft alle begrip voor zijn overwegingen. "We vinden het heel erg jammer", reageert fractievoorzitter Anja de Rijk. Mooren is acht jaar raadslid. "Het is altijd fijn om zo'n ervaren iemand binnen je fractie te hebben."

De Rijk: "Maar we begrijpen dat hij zwaar teleurgesteld is in de landelijke fractie. En met zijn overwegend agrarische achterban snap ik wel dat hij zijn verantwoordelijkheid moest nemen."

Bij zijn aantreden heeft Mooren net als zijn collega-raadsleden ervoor getekend dat hij bij vertrek zijn raadszetel zou opgeven, hoewel dit niet juridisch afdwingbaar is. De Rijk: "Maar in zijn geval hebben wij wel begrip voor zijn beslissing. En hij heeft ons toegezegd met ons samen te werken. Dus in die zin verandert er niets."