Leg nú geld opzij om in 2027 te kunnen beginnen met de bouw van een tunnel als vervanging voor die ellendige Leimuiderbrug. Daartoe roept Leimuidenaar Sjoerd van der Hoorn op in een handtekeningenactie.

De brug in de N207 over de Ringvaart kampt vaak met storingen, hetgeen het dorp soms tot wanhoop drijft. Daarom verzoekt Van der Hoorn de provincies Noord-Holland - eigenaar van de brug - en Zuid-Holland - eigenaar van de N207 - om nu geld opzij te leggen, zodat er in 2027 kan worden gebouwd.



Hij vindt ook dat de brugwachter en de vaste storingsmonteur per direct moeten terugkeren. "Automobilisten, vrachtverkeer en scheepvaart ervaren enorme hinder door storingen", aldus Van der Hoorn, die dinsdagochtend rond half elf bijna 450 handtekeningen had verzameld.

Hij zegt te spreken namens 'wegverkeer op de N207, scheepvaart, omwonenden en ondernemers.' "In augustus had de brug twaalf storingen van langer dan een uur, meerdere keren stonden er hulpverleners met draaiende sirenes voor een openstaande brug. Zelfs de provincie vindt de vele storingen onacceptabel. Het is tijd voor een tunnel."