Er komen nog eens 125 deelvoertuigen van GO Sharing in Alphen. Naast scooters komen er ook honderd deelfietsen. En grote kans dat je 'm straks in een speciaal parkeervak moet zetten.

Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Er zijn sinds ongeveer anderhalf jaar al 75 elektrische deelscooters van GO in Alphen. De 125 extra voertuigen komen gefaseerd naar de stad. Wanneer welke fase precies ingaat, is niet duidelijk. Eerst komen er vijftig elektrische deelfietsen. Geeft dit geen extreme overlast, dan komen de andere vijftig fietsen. Wanneer de resterende 25 scooters komen, is niet bekend.

Alphen gaat mogelijk ook het wildparkeren, iets waar in de stad weleens ergernis over is geweest, proberen aan banden te leggen. Er moet een onderzoek komen naar 'locatiegebonden deelmobiliteit'. Simpelweg betekent dit dat er parkeervakken voor deelvoertuigen komen. In september komt er een voorstel naar de raad om dit onderzoek uit te voeren.

Slecht rijgedrag bestraffen

In het Rotterdamse Scheepvaartkwartier wordt al gewerkt met die speciale vakken. In de havenstad wordt het experiment bejubeld. Zo zou het overal moeten, riepen omwonenden en gebruikers, want dat ziet er veel netter uit. Ook in het Duitse Düsseldorf moet je je deelvoertuig in zo'n vak achterlaten.

GO wil in Alphen ook goed rijgedrag belonen en slecht rijgedrag bestraffen. Zo kan het dat je een boete krijgt als je je voertuig niet goed parkeert. Parkeer je steeds netjes, dan kun je korting op je ritten krijgen.

Eerder was ook een andere aanbieder van deelscooters, Felyx, in de race om naar Alphen te komen. Maar deze partij haakte af. Dat gold ook voor deelfietsenbedrijf Bondi, dat ook steps aanbiedt.