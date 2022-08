Een gewonde zwaan in het water liet zich vanochtend moeilijk vangen.

De zwaan zwom in het water bij het Europapark in Alphen. De dierenambulance riep de hulp in van de brandweer. Met een brandweerslang werd geprobeerd om de zwaan naar de kant te halen. Toen dit niet lukte, zijn duikers van de brandweer het water ingegaan. Uiteindelijk is de zwaan door de medewerkers van de dierenambulance uit het water gehaald.