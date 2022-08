Kimm Mulder heeft het gedicht gemaakt, dat aan de onderzijde van de Alphensebrug komt te staan.

Wethouder Anouk Noordermeer van Kunst en Cultuur ontrolde zaterdag het winnende gedicht op het Rijnplein in Alphen tijdens het openingsfestival van het cultureel seizoen.

Het cultuurplatform KHABBAZ riep in het voorjaar iedereen op die iets met Alphen aan den Rijn heeft, om een gedicht in te sturen om kans te maken op plaatsing aan de onderzijde van de Alphensebrug. De selectiecommissie koos uit 136 inzendingen het gedicht van Kimm Mulder. De gemeente en Stichting de Zoek naar Schittering hopen het gedicht in 2023 aan de onderzijde van de brug aan te brengen.

De winnaar van de wedstrijd is geen onbekende in de poëziewereld. Kimm Mulder is sinds 2018 actief onder de naam De Perkamentdichter en bracht de afgelopen jaren drie dichtbundels uit.

Kimm woonde veertien jaar in Alphen, waaronder aan de Aarkade. Daar is bovendien nu haar 'Vintage Poetrybox' te vinden, die deel uitmaakt van het project wisselkunst van Norma Koorengevel. Dit kunstwerk bevat een perkamentrol met vier gedichten en is nog tot 2 oktober dit jaar te zien tegenover het Metaheerhuisje.