Bij een eenzijdig ongeval is in de nacht van zaterdag op zondag een auto in Nieuwveen te water geraakt.

De auto reed dwars over de rotonde bij de Oude Spoorbaan en belandde vervolgens 100 meter in een sloot. Het lukte de bestuurder om zelf uit het voertuig te komen, maar hij bleek wel onder invloed van alcohol te zijn. De man is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.