De Reeuwijkse veehouder Niesing gaat samen met Staatsbosbeheer natuurinclusief boeren.

Dat houdt in dat op het agrarische bedrijf veel ruimte voor natuurbeheer wordt ingeruimd. Onder toeziend oog van gedeputeerde Meindert Stolk van Zuid-Holland heeft Niesing onlangs de afspraken met Staatsbosbeheer bekrachtigd.

De familie Niesing heeft in de polder Middelburg een melk- en vleesveebedrijf en werkt al een tijd met agrarisch natuurbeheer. Naast het reguliere vee heeft Niesing ook wagyu lopen, een van oorsprong Japans rund. Deze dieren kunnen goed uit de voeten met een laag eiwitgehalte in hun voeding.

Verder zijn de weilanden van de boerderij helemaal ingericht op de wensen van weidevogels. Zo maait de ondernemer gefaseerd, zodat weidevogelkuikens meer overlevingskansen hebben. Verder werkt de boer met een potstalsysteem, dat voor weidevogelbeheer geschikte mest oplevert.

Ook twee andere bedrijven in de provincie (Warmond en Simonshaven) hebben een vergaande samenwerking met SBB gesloten. Verspreid over Nederland zullen op den duur tachtig boeren meedoen. Kern van het project is grond. SBB heeft 50.000 hectare grasland in eigendom en laat die natuurvriendelijk beheren. Daarvoor is langdurige samenwerking met boeren nodig.