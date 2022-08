Spionagedrones, radioactieve 5G of elektrocutiegevaar? Een indringend en onverklaarbaar geluid vanuit een boom aan de Cortenhoeve in Bodegraven heeft onder omwonenden en voorbijgangers tot de wildste speculaties geleid. Toch blijkt de oorzaak van het geluid een stuk onschuldiger.

"Een bezorgde burger die een raar geluid bij een boom hoorde belde ons", laat een woordvoerder van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk weten. "Naast de boom staat een elektriciteitskastje - de meneer was bang dat er iets niet goed was met de stroom."

De erbij geroepen boa en de Buitendienst constateerden echter dat het met stroom niets te maken had. "Het ging om een cicade. Die beestjes kunnen aardig wat geluid veroorzaken, vooral als ze opgewonden zijn", laat de woordvoerder weten.

Hoe het insect hier gekomen is, is volgens de woordvoerder niet duidelijk. "Of deze met een vakantieganger meegekomen, of dat-ie goed gedijt nu het hier ook warmer is, is de vraag."

Het is volgens haar de eerste melding over cicaden in Bodegraven-Reeuwijk. Verdere actie wordt ook niet ondernomen. "De bezorgde burger belde omdat hij bang was dat de boom (deels) onder stroom stond en dat zou gevaarlijk zijn. De cicade zelf vormde geen probleem. Het was een bijzonder misverstand."