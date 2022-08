Zeven gemeenten in het Groene Hart zijn samen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) nog naarstig op zoek naar een nieuwe gasleverancier met als gunningscriterium 'laagste prijs'. Toch zal het gaan om jaarlijks vele tonnen extra aan gaskosten.

Overheden moeten van het kabinet voor 11 oktober hun contract met Gazprom Energy Nederland hebben opgezegd omdat gasleveringen uit Rusland vanwege de oorlog met Oekraïne onder het sanctieregime van de Europese Unie vallen.

Sinds 1 januari 2020 vormen Alphen, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Nieuwkoop, Waddinxveen, Zuidplas en de ODMH voor de duurzame energie in hun gebouwen het Inkoopcollectief Midden-Holland.

Voor klimaat gecompenseerd gas is dat nog even het Russische staatsbedrijf Gazprom en voor groene stroom Eneco. Afgesproken is dat voor gas zo snel mogelijk wordt uitgeweken naar een nieuwe leverancier en dat Eneco voorlopig elektriciteit blijft leveren.

Voor de periode oktober 2022-december 2023 loopt daarvoor nu een aanbesteding. De uitvoeringskosten daarvan worden opgebracht door de acht partijen. In Waddinxveen is dat 3672 euro. Daarnaast wordt er een Europese aanbesteding voorbereid voor de inkoop van zowel gas als stroom vanaf 1 januari 2024.