Woningzoekenden weten letterlijk niet waar ze het zoeken moeten. En ondertussen neemt de gemeente zowat driekwart jaar de tijd om een regeling tegen opkoopbescherming in elkaar te zetten.

Die kritiek klinkt vanuit de SP-fractie in de Alphense gemeenteraad. Iris van de Kolk vroeg begin dit jaar namens vrijwel de hele raad (alleen de VVD was tegen) om snelle actie. Maar die blijft ondanks aandringen uit, stelt zij.

Woningzoekenden hebben dringend steun nodig om meer kans te maken op een huis, concludeerde de raad in januari. Concreet beloofde wethouder Gerard van As (wonen, Nieuw Elan) vlot met een opkoopbescherming en een zelfbewoningsplicht te komen. Met een beetje geluk zou het gemeentebestuur al in maart een besluit kunnen nemen, zei hij toen.

Van de Kolk: "Daarna is het stil geworden. Ik heb in april geïnformeerd, maar toen was er nog niet aan gewerkt. Dat zou het najaar worden omdat er eerst nog een schaarste-onderzoek moest worden gedaan.''

Zij baalt daarvan omdat de twee regelingen hard nodig zijn. "We zitten midden in een wooncrisis. Met deze gang van zaken wordt indirect tegen de woningzoekenden gezegd: 'zoek het zelf maar uit'. Het lijkt haast wel of de wethouder de regeling vertraagt.''

De raad heeft hoge verwachtingen van de twee regelingen. De opkoopbescherming voorkomt dat commerciële partijen koop- en huurhuizen verwerven om ze vervolgens zelf in de verhuur te zetten, soms tegen een veel te hoge maandhuur. Met deze regeling is de kans veel groter dat beschikbare huizen bij de juiste doelgroep terechtkomen. De zelfbewoningsplicht heeft eenzelfde effect, verwacht de raad.

In een reactie laat een woordvoerder van de gemeente weten dat het anti-speculatiebeding en de zelfbewoningsplicht in september of oktober de inspraak in gaan. "Daarna wordt het beleid definitief vastgesteld.''