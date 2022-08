De Regiotaxi in Holland Rijnland - de Alphense regio - krijgt een nieuwe vervoerder. Per 1 januari gaat Noot Personenvervoer uit Ede de ritten overnemen.

Noot gaat rijden met 100 procent emissieloze voertuigen. Het bedrijf tekent voor vijf jaar, met een optie voor nog twee jaar. Noot, dat het stokje van A-Tax personenvervoer, Taxi Brouwer en Taxi van den Heuvel overneemt, is gekozen als beste van zeven kandidaten. Volgens samenwerkingsverband Holland Rijnland heeft Noot veel oog voor stiptheid van de ritten, iets waar de laatste jaren in het Groene Hart juist veel vraagtekens bij werden gezet.

Voor klanten verandert weinig, laat Holland Rijnland weten. Alleen de manier waarop de ritten worden berekend wordt anders. Nu gaan de tarieven nog op basis van zones, maar dat gaat straks per aantal kilometers. Eerlijker, vindt Holland Rijnland. Die verwacht dat het aantal ritten, dat sterk afnam tijdens corona (van 330.000 voor de pandemie naar 180.000 in 2021), weer zal toenemen als 'het vertrouwen is hersteld'.

Door bijvoorbeeld het personeelstekort kampt de Regiotaxi geregeld met problemen. Zo zitten Alphenaren met een beperking soms aan huis gekluisterd door een tekort aan chauffeurs. SP in Alphen heeft er vragen over aan het gemeentebestuur gesteld.