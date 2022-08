Bewoners van de Halve Raak in Boskoop stappen desnoods naar de rechter om te voorkomen dat hun buurman twee slaapplekken voor arbeidsmigranten maakt.

Ze kondigden dit aan bij een zitting van de gemeentelijke bezwarencommissie. Alphen heeft de buurman vergunning gegeven om een bestaand bouwwerk in te ruilen voor het onderkomen voor de arbeiders. Maar dat bouwwerk was volgens de bewoners illegaal en nu zou de buurman dus worden 'beloond'. Dat vinden zij 'krom'.

Het steekt de bewoners ook dat de gemeente in hun ogen veel te goed van vertrouwen is geweest. De initiatiefnemer had aangegeven dat hij zijn bouwplan met de buren had besproken en dat zij geen bezwaren hadden. Maar die hebben zij dus wél. Het gaat om mogelijke geluidsoverlast en de buren willen de arbeiders niet via hun terrein bij de slaapplaatsen laten komen.

"Deze gang van zaken is ronduit schandalig", zei één van de bewoners. "Wij kunnen planschadevergoeding krijgen, maar die willen we helemaal niet. We willen gewoon dat dit niet doorgaat."

De gemeente geeft toe dat er wel wat kritische vragen gesteld hadden mogen worden bij het bouwplan, maar is niet van plan de vergunning in te trekken. Dat is wel de eis van de boze buren.