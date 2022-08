De exploitant van de voorjaarskermis in het Alphense Europapark zet attracties volgend jaar zo neer dat omwonenden nog minder last hebben.

Dit zeiden vertegenwoordigers van de gemeente Alphen en exploitant Pascal van Dongen bij de gemeentelijke bezwarencommissie. De kermis was eerder dit jaar voor het eerst in het park, omdat in het stadshart te weinig ruimte is voor kermissen.

Een bewoner van het Nigeriapad in de wijk Kerk en Zanen, waarin het Europapark ligt, had bezwaar aangetekend tegen het verstrekken van de vergunning voor de kermis. Hoewel die dus al in april was, kwam de zaak nu pas bij de commissie ter sprake. De bewoner zei zich vooral te hebben verbaasd over het moment waarop de vergunning voor de kermis werd aangevraagd en afgegeven, dit gebeurde allemaal minder dan twee weken voordat de kermis werd gehouden. Te kort om alle bewoners goed te informeren en hun zegje te laten doen over de nieuwe kermisplek.

Dat verdiende niet de schoonheidsprijs, geeft de gemeente toe. Bijzonder is ook dat een besluit van burgemeester en wethouders over de kermis niet zoals gebruikelijk is gepubliceerd. De gemeente kon dat niet verklaren.

Hoewel de eerste kermis in het Europapark nog moet worden geëvalueerd, zeiden de gemeente en exploitant Van Dongen dat er geen klachten waren over lawaai of ander overlast. Het ziet ernaar uit dat de kermis in 2023 weer in het park is.

De bezwaarmaker tipte andere mogelijke kermislocaties, zoals park Zegersloot of de parkeerplaats van Archeon, maar die zijn volgens de gemeente geen optie. Ook het parkeerterrein van ARC werd genoemd, maar daar vindt volgende maand al voor de tweede keer de jaarmarktkermis plaats. De gemeente wil mogelijke overlast van kermissen en andere evenementen over de stad spreiden.