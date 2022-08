Met dit warme weer extra uurtjes genieten in het buitenbad. Dat kan deze week bij zwembaden De Hoorn in Alphen en De Kuil in Bodegraven.

De Hoorn is woensdagmiddag open en je kunt er die dag zwemmen tot 20.00 uur. Dit geldt ook voor de donderdag (15.00 tot 20.00 uur). "Hoe we het de dagen erna gaan doen, weten we nog niet. Als we extra lang open willen, kunnen we dat vaak nog wel in een laat stadium regelen", zegt directeur Remco Pielstroom van zwembadenbeheerder De Thermen 2.

Bij De Kuil in Bodegraven kun je deze en volgende week ook in het buitenbad banenzwemmen en vrijzwemmen, vertelt manager Astrid van de Werken. "Of we het daarna ook aanbieden? We bekijken het van week tot week."

Roosters

Volgens Pielstroom valt het voor zwembaden niet mee om voldoende personeel te houden voor alle activiteiten. "Maar onze roosters zitten voorlopig dicht. Zodra iemand op vakantie is of ziek wordt, staat er wel meteen druk op. Mede daarom zijn we nu bezig om eigen mensen op te leiden voor zwemonderwijs." De reguliere zomerlessen en ook de 'turbozwemcursus' (binnen twee weken diploma) deze zomer konden in Alphen gewoon doorgaan.

De beheerder van De Kuil heeft wel enkele vacatures, maar Van de Werken noemt de situatie niet zorgelijk. "Ik ben superblij dat we met onze bezetting zes zomerweken konden doordraaien zonder uren te hoeven schrappen." Dat laatste, is haar inschatting, zal voorlopig ook niet nodig zijn.

De Kuil, dat net als De Hoorn niet afhankelijk is van vrijwilligers, is voor een fors bedrag gemoderniseerd. Afgelopen voorjaar was de officiële opening. Niet lang daarna bleek dat Van de Werken een spoedaanvraag had moeten doen bij waterbedrijf Oasen om het buitenbad voor 1 juni volledig gevuld te krijgen.

De Hazelaar in Hazerswoude-Dorp moest begin juni een dag dicht blijven wegens gebrek aan vrijwilligers.