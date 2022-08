Leuk dat de gemeente vier waterwoningen wil toestaan in de Alphense Rijnhaven, maar dit gaat wel ten koste van de bevaarbaarheid van de haven voor de beroepsvaart.

Deze waarschuwing geeft het aan de Rijnhaven gevestigde bedrijf Van der Waal (zand en grind) in een brief aan de Alphense gemeenteraad. Die moet nog instemmen met het bestemmingsplan dat de waterwoningen ruimtelijk mogelijk zou maken. De drijvende huizen moeten met stalen buispalen worden 'gefixeerd' en daar kunnen schippers last van krijgen.

Van der Waal is al geruime tijd met de gemeente Alphen in gesprek over verhuizen (naar elders aan de Rijnhaven). De gemeente wil het bedrijf weg hebben van de plek vlak bij de Energieweg, zodat nog een flink aantal huizen rond de haven kan worden bijgebouwd. Om die reden wil wethouder Gerard van As (ruimte en economie, Nieuw Elan) ook veevoederbedrijf Van der Bijl laten verkassen. In het uiterste geval denkt de gemeente zelfs aan onteigenen. De bedrijven stapten eerder naar de rechter omdat veel meer huizen erbij een forse belemmering van hun werkzaamheden zou betekenen.

Van der Waal benadrukt dat de gemeente de zaken in de juiste volgorde moet doen. Dus eerst overeenstemming bereiken over verhuizen en dan pas plannen voor meer woningbouw laten vaststellen.