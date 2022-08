Goede poging, maar toch mislukt. Een winkeldief, die bij de Albert Heijn in het Alphense winkelcentrum Aarhof 25 blikjes Red Bull wilde meenemen zonder te betalen, moest zijn buit weggooien om uit handen te blijven van een beveiliger die de achtervolging inzette.

Het gebeurde zaterdagavond iets voor sluitingstijd. De bezoeker had 25 blikjes van de populaire energiedrank in zijn tas gedaan, was er al mee onder de beveiligingspoortjes doorgekropen, maar werd opgemerkt door de beveiliger. Die rende achter de dief aan. Die laatste ontkwam, nadat hij de buit had gedropt. De politie hoopt de dader alsnog te vinden met hulp van camerabeelden.