Treinreizigers tussen Boskoop en Gouda worden dinsdagochtend voor de tweede keer getroffen door een wisselstoring.

Om 8.45 uur was er op het traject een wisselstoring, die om 10.15 uur was opgelost. Een kwartier later was er opnieuw een wisselstoring. Die gaat tot 13.30 uur duren, meldt de NS op haar website.