Niet alleen voordelige koophuizen, ook aantrekkelijke huurhuizen kunnen zomaar door ondernemers of andere commerciële partijen worden aangekocht.

Het Alphense raadslid Ank de Groot (RijnGouweLokaal) waarschuwt daarvoor. Zij laat in schriftelijke vragen blijken dat zij bezorgd is over de lokale woningmarkt.

Onlangs bleek dat een rijtjes-koopwoning door een ondernemer was gekocht om op kleine schaal arbeidsmigranten te huisvesten. De gemeente besloot, nadat buurtbewoners daartegen protesteerden, geen toestemming voor zo'n bestemming te geven.

Raadslid Ank de Groot denkt dat zo'n ontwikkeling ook denkbaar is in de huurhuizenmarkt. Zo staan momenteel op de site van woningcorporatie Woonforte meerdere eengezinswoningen te koop aan bijvoorbeeld Eekhoorntjesbrood en Champignon. Ook staan appartementen in de etalage aan onder meer Klompenmaker, Marsdiep, Wagenmaker en Venusstraat.

De Groot: "Dit zijn relatief goedkope woningen tussen de 210.000 en 270.000 euro. Ik maak me echt zorgen dat dit soort goedkopere huizen van de markt verdwijnen. Iemand in het vastgoed kan ze immers ook kopen. Hoe weet ik zeker dat zo'n woning bij de woningzoekende zelf terechtkomt en niet bij een andere partij? We hebben dat als gemeente niet geregeld.''