Vlaggen mag niet meer in Kaag en Braassem. Tenminste, als de eigenaar de driekleur ondersteboven heeft hangen.

De gemeente heeft besloten het vlagvertoon, als steun aan de agrarische sector, niet meer toe te staan. Zodra de scholen beginnen, komende maandag 22 augustus, moeten wegen en straten vlagvrij zijn.

In hun bekendmaking vertellen burgemeester en wethouders dat zij de boeren die vlaggen hebben hangen, hebben aangesproken. Die moeten de omgekeerde driekleuren 'zo spoedig mogelijk' verwijderen. Daarvoor hebben ze deze week nog de tijd. "Vlaggen die eind van deze week nog niet zijn weggehaald, worden in opdracht van de gemeente verwijderd. Het streven is dat deze vlaggen op 22 augustus verwijderd zijn."

Het college: "De gemeente heeft de boeren in de afgelopen periode de ruimte gegeven om met de omgekeerde vlaggen hun standpunt duidelijk te maken. Nu is het moment gekomen dat de vlaggen weer verwijderd moeten worden."

Het wil overigens niet zeggen dat Kaag en Braassem daarmee de boeren ook helemaal loslaat. "Uiteraard blijft de gemeente graag in gesprek met de boeren over de stikstofproblematiek." Burgemeester Astrid Heijstee had de boeren begin juli hulp aangeboden bij de komende gesprekken met de provincie Zuid-Holland.