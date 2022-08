De Woubrugse boeren die vonden dat afgelopen weekeinde hun vlaggen werden 'gestolen' gaan daarvan toch geen aangifte doen. Dit meldt agrariër John van der Salm na gesprekken met provinciebestuurder Frederik Zevenbergen en de politie.

Boeren schakelden de politie in toen medewerkers van de provincie in de nacht van vrijdag op zaterdag onderste boven hangende Nederlandse vlaggen weghaalden uit weilanden. Zuid-Holland wil die vlaggen weg hebben met het oog op de verkeersveiligheid. De boeren kregen uiteindelijk hun vlaggen terug, die hingen volgens hen op privé-terrein.

"De politie zei zaterdag dat wij geen aangifte konden doen, maar dat bleek een misverstand. Inmiddels hebben wij besloten dat we de zaak nu verder laten rusten. Dat is vooral omdat ons is toegezegd dat we een gesprek krijgen met de provinciebestuurders die over het stikstofbeleid gaan. Dat is onze beste kans om iets te bereiken en daarom kijken we ook reikhalzend uit naar dat gesprek", zegt Van der Salm.

Hij erkent dat zaterdag 'in de emotie' harde woorden werden gebruikt tegen medewerkers van de provincie. Dat kaartte Zevenbergen maandag in het gesprek aan, maar Zuid-Holland gaat volgens een provinciewoordvoerder geen aangifte doen van verbaal geweld.