Dit gaat niet meer gebeuren. Deze boodschap had provinciebestuurder Frederik Zevenbergen voor de boeren die hij maandagmiddag bezocht en die boos waren over 'stelen' van hun protestvlaggen.

Zaterdagochtend vroeg ontstond commotie omdat boeren merkten dat ondersteboven hangende nationale vlaggen (steun voor boeren, die boos zijn over kabinetsplannen om uitstoot van stikstof te verminderen) namens de provincie werden verwijderd uit weilanden bij Woubrugge. Dit zou nodig zijn voor de verkeersveiligheid. De boeren schakelden de politie in. Daarna is de opruimactie gestaakt en kregen boeren hun vlaggen terug.

Boer John van der Salm uit Woubrugge en enkele buren kregen maandag provinciebestuurder Frederik Zevenbergen op bezoek. Hij draaide er niet omheen. "Dit was fout, maar de mensen die zaterdag bezig waren dachten echt dat die vlaggen op ons terrein hingen", zegt een provinciewoordvoerder die Zevenbergen vergezelde.

Toch blijft Van der Salm, die de actie zaterdag 'pure diefstal' noemde, het een vreemd verhaal vinden. "Ze hadden een bootje mee om over de sloot te komen, dus een vooropgezet plan." En dat vlak nadat Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten (zeg maar: de gemeenteraad van Zuid-Holland) schreven dat vlaggen in weilanden níet konden worden verwijderd.

Van der Salm zegt dat hij van de politie geen aangifte mocht doen. "Dat mag toch ook als er bij je is ingebroken?" Iedereen kan aangifte doen, zei Zevenbergen maandag. De politie kon niet reageren op vragen van deze krant.

Maandag was er ook een nationale herdenking, van het einde van de Tweede Wereldoorlog in toenmalig Nederlands-Indië. Politicus Alwin Koek uit Roelofarendsveen noemde het respectloos om de vlaggen dan te laten hangen. Zevenbergen wil daar niet op reageren.