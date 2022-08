De hulpdiensten zijn zondagavond massaal uitgerukt omdat er een kind in de Oude Rijn zou drijven. Duikers van de brandweer troffen evenwel geen kind aan, maar een pop.

Getuigen sloegen tegen 21.30 uur alarm, toen ze meenden een kind of een baby in het water langs de Oudshoornseweg niet ver van de Albert Schweitzerbrug te zien. Na enig zoekwerk zag de brandweer ook iets drijven.

Duikers gingen te water, maar troffen niet een kind, maar een pop aan. Niet bekend is of het om een misselijke grap gaat, of dat een kind gewoon de pop heeft verloren zondag.