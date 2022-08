Het plantencorso in Boskoop, dat zaterdag 20 augustus zou plaatsvinden vanwege het 800-jarig bestaan van het kwekersdorp, gaat vanwege gebrek aan inschrijvingen niet door.

Er waren wel aanmeldingen, zegt organisator Jos van Lint, maar die kwamen grotendeels van verenigingen en andere belangstellenden, maar niet van kwekers. "En onze bedoeling was minimaal 25 deelnemers uit de kwekerswereld. De meesten hebben nu wel iets anders aan hun hoofd. Bovendien kregen we van de gemeente Alphen door dat het daar druk was met beoordelen van vergunningaanvragen voor evenementen, dus hebben wij besloten de stekker eruit te trekken."

Van Lint noemt dat jammer, maar zegt er meteen bij dat de draaiboeken bewaard blijven en dat het 'idee niet weg is'. Dus ook als het 800-jarig bestaan van Boskoop volgend jaar voorbij is, bestaat er nog steeds de kans dat er een plantencorso komt.

Boskoop viert het 800-jarig bestaan dit jaar met vele activiteiten, dat loopt door tot het slotfeest op 10 december. Eerder verschenen speciale ansichtkaarten, volgende maand komt een puzzel (duizend stukjes) uit van het dorp. Op de achterkant van de doos wordt het eerder gecomponeerde volkslied van Boskoop afgedrukt.