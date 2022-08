Bewoners van de Ambachtenbuurt ergeren zich aan jongeren die vernielingen plegen en over daken lopen.

Ouders die aan de Mandenvlechter, Marketentster en Lijndraaier wonen waren afgelopen voorjaar heel blij met de nieuwe speeltuin in hun buurtje, maar hebben nu al aangifte moeten doen bij de politie van vernieling. "De glijbaan is bekrast en zo waren er nog wat incidentjes. Als je ze aanspreekt, krijg je een grote mond. Het is gewoon heel vervelend. We hebben het idee dat die jongeren niet uit onze wijk komen", zeggen twee bewoonsters. Ze willen niet met naam in de krant.

Wijkagent Ronald Jonkman kent de problemen. "Er wordt ook regelmatig over het dak gelopen bij de kinderopvang." Medewerkers van De Lapjeskat verwijzen naar het hoofdkantoor van Junis. Daar zegt regiomanager Daniëlle Baas: "Er gebeurt weleens iets, maar we moeten het niet groter maken dan het is. Het is nu zomertijd, dan zijn er vaak wat meer incidenten. Bovendien willen wij niet in de slachtofferrol kruipen."

Jonkman zei vorige week ook dat hij zich zorgen maakt over jeugd die nog veel te jong is om op een scooter te mogen rijden, maar dat wél regelmatig doet. "Je hebt kans dat ze zo'n ding niet onder controle hebben en dan krijg je ongelukken."