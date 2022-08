De Albert Schweitzerbrug in Alphen heeft een storing. Uitgerekend nu de Julianabrug maandenlang dicht is wegens onderhoud. Omrijden moest daarom eigenlijk via de Albert Schweitzerbrug. Nu dat niet meer kan, ontstaan in Alphen verkeersproblemen.

Een van de brugkleppen van de Albert Sweitzerbrug staat al sinds vanmiddag 13.00 uur open. Doordat verkeer ook al niet over de Julianabrug kan, moet er worden omgereden via de Maximabrug of de Hefbrug bij Gouwesluis.