Staan er vlaggen of spandoeken in weilanden langs provinciale wegen om de boeren een hart onder de riem te steken, dan kan de provincie deze niet laten weghalen.

Het kan alleen op plekken waar de provincie eigenaar of beheerder is, schrijft provinciebestuurder Jeannette Baljeu in een brief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland. De provincie is afgelopen week begonnen met het weghalen van ondersteboven opgehangen Nederlandse vlaggen, als deze een gevaar voor weggebruikers opleveren.

Op veel plekken in het Groene Hart, onder meer langs wegen in Ter Aar, Hazerswoude-Dorp en Bodegraven, zijn de afgelopen tijd vlaggen opgehangen aan palen, maar ook aan bruggen, viaducten en andere wegconstructies.

Politie en handhavers van de provincie trekken samen op bij het weghalen van de vlaggen en eventueel ook spandoeken. Dat er moet worden opgetreden, staat voor Baljeu buiten kijf. Aan Provinciale Staten schrijft ze: 'Het recht om te demonstreren is een groot goed, maar kent ook grenzen. De verkeersveiligheid mag nooit in het geding komen. Op diverse locaties hangen de vlaggen en spandoeken deels los. Onlangs is er zelfs een vlag op een voorbijrijdende auto terechtgekomen.' Daarbij raakte niemand gewond.