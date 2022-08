Op de Oude Rijn bij de Hoorn in Alphen is door nog onbekende oorzaak een plezierbootje volgelopen met water. De boot lag goed afgemeerd aan de kade, waardoor kans op zinken niet aanwezig was.

Er waren geen opvarenden aan boord en dus raakte niemand gewond. De brandweer, die donderdag halverwege de middag werd gealarmeerd, heeft de boot weten leeg te pompen.