De Alphense Brug, de Máximabrug in Alphen en de Vijfgatenbrug in Ter Aar worden de komende dagen natgehouden, om te voorkomen dat deze door de warmte gevoelig worden voor uitzetting en storingen.

De provincie Zuid-Holland, die deze bruggen beheert, heeft volgens een woordvoerder woensdag het hitteprotocol voor bruggen in werking gesteld. Dit betekent dat overdag kwetsbare bruggen nat worden gehouden door ze te besproeien of er regelmatig water overheen te laten lopen. Het protocol ging in na een storing bij de Alphense Brug, in het stadshart.

De provincie beheert nog veel meer dan bovengenoemde bruggen, maar die zijn niet allemaal even gevoelig voor storingen. Volgens de woordvoerder zijn al bruggen 'uitgeslepen', waardoor de kans dat ze bij uitzetting niet meer dicht kunnen, een stuk kleiner is.

Koudekerk

De gemeente Alphen zorgt ervoor dat de brug in Koudekerk nat blijft en daarmee minder gevoelig voor storing, meldt een woordvoerder.

Bij de Leimuiderbrug was er dinsdagochtend een storing, maar die zijn er de laatste tijd wel vaker en dat heeft niet alleen met de hitte te maken. De problemen komen ook door technische mankementen.