De renovatie van de Jumbo aan de Da Costasingel in Hazerswoude-Rijndijk loopt vanwege bezwaren vertraging op. Daarom is de reconstructie van het ernaast gelegen parkeerterrein aan de Willem Kloosstraat uitgesteld.

De reden van de vertraging van de renovatie van de super is een bezwaar. Zolang zo'n procedure loopt mag Jumbo niet starten. De gemeente Alphen verwacht dat de opknapbeurt van de supermarkt nu in het voorjaar van 2023 klaar is.

En dat gooit de planning van de gemeente voor de opknapbeurt voor het parkeerterrein in de war. Dit moest in september beginnen. Nu denkt Alphen dat er in april 2023 kan worden begonnen.

De gemeente wil dit terrein opknappen omdat er veel gebouwd wordt in de omgeving, met bijvoorbeeld de nieuwe Hoogvliet-supermarkt, het nieuwe appartementencomplex De Smederij en nieuwbouwwoningen bij het Hof van Rijnenburg.

Het terrein wordt beter ingedeeld en is straks beter bereikbaar, maar ook duurzamer, groener en klimaatbestendiger. Zo komt er duurzame straatverlichting met ledlampen, komen er meer bomen en struiken en komt er een aparte afvoer voor regenwater om wateroverlast te voorkomen. Er komen, omdat het aantal woningen stijgt, ook meer afvalcontainers.