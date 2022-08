Een reisbureau met maar één reis in de aanbieding, en die is ook nog eens op steenworp afstand. Dat is het idee van het 'mobiele reisbureau' dat op 25 augustus (13.00 uur) opent bij winkelcentrum De Baronie.

De bestemming? Een 'eigenzinnige plek met een rauw randje, midden in de Randstad', noemt de gemeente Alphen het. Het gaat om de Rijnhaven. Het idee van het reisbureau: bewoners op 'reis' te laten gaan in hun eigen omgeving en eens door een andere bril naar de eigen woon- of werkomgeving te kijken.

Het project Thuis in Rijnhaven is ontwikkeld door ontwerpbureau De Reuringdienst in opdracht van Alphen en Cultuurplatform KHABBAZ. De opgehaalde 'wijkwonderen' worden vertaald in een blijvend kunstwerk in Rijnhaven.