Het duurt nog even totdat de provincie Zuid-Holland met een nieuw plan komt voor de vervanging van de Steekterbrug in Alphen.

Eerst zou voor het zomerreces een voorstel naar Provinciale Staten gaan, maar een woordvoerder van Zuid-Holland meldt nu dat het komend najaar wordt. Heikel punt is de hoogte van de nieuwe brug. De provincie wil een vaste brug, met een doorvaarhoogte van minstens 5.40 meter. Dit bleek tegen het zere been van enkele bedrijven die aan de Oude Rijn tussen Alphen en Zwammerdam zitten. Zij willen toch weer een beweegbare brug of een hogere vaste brug. Ook schippersvereniging Schuttevaer trok aan de bel.

