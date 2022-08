Een dagje varen en dan ‘Klein Giethoorn’, oftewel buurtschap Rietveld bij Hazerswoude-Dorp, bezoeken? Dat kan, maar dan moet je wel voor 21.00 uur weg zijn, want daarna blijft de Rietveldsluis dicht tot de volgende ochtend 8.00 uur.

Het waterschap (Rijnland) heeft deze maatregel genomen omdat nu via de Oostvaart bij Hazerswoude zoet water wordt ingelaten. Dat is nodig vanwege de aanhoudende droogte. Het (extra) zoet water dat via de Oostvaart komt is bedoeld voor de Rietveldse polder, Ambachtspolder, Laag Boskoop en de Voorofsepolder.