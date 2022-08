De politie probeert de scooterrijder te achterhalen die afgelopen vrijdagmiddag een peuter aanreed in Alphen en vervolgens doorreed en het gewonde kind achterliet.

Alphenaren spraken op sociale media hun afschuw uit over het incident en het gedrag van de bestuurder. "Het was op klaarlichte dag, je rijdt een kind aan, dat wéét je en tóch rijd je door. Ervandoor gaan is dubbel erg", zei Cindy Goedhart uit Alphen tegen deze krant.

De politie bevestigt nu het incident. De aanrijding was bij de uitgang van de parkeergarage onder het Alphense stadhuis, bij theater Castellum. De scooterrijder ging de Wilhelminalaan op. Getuigen achtervolgden hem, maar raakten de bestuurder al snel kwijt, ook al was een getuige bij een automobilist ingestapt om de dader nog te kunnen achterhalen. Deze heeft zich later niet bij de politie gemeld, waar Goedhart en anderen eigenlijk op hoopten.

Het slachtoffer van de aanrijding was een vierjarig meisje uit Duitsland, ze was hier met haar ouders, die de aanrijding zagen gebeuren. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon maandag niet vertellen hoe het nu met haar is.