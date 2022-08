Inwoners van Bodegraven-Reeuwijk winkelen zoveel online en drinken zoveel wijn en bier, dat er nu een tekort is aan containers voor oud papier en glas in de gemeente.

Daarom gaat de gemeente sommige containers voor restafval vervangen voor containers voor oud papier en karton en glas. 'Uit onderzoek blijkt dat in de gemeente op dit moment een groot aantal containers voor restafval niet volledig benut worden', meldt Bodegraven-Reeuwijk.

En er is een tekort aan containers voor oud papier en glas. "Dit heeft onder andere te maken met maatschappelijke ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Denk hierbij aan de toename in online winkelen met veel kartonnen pakketjes als gevolg. Maar ook doordat we het thuis vaak gezelliger weten te maken, met als gevolg meer aanbod in glazen flessen."

Dit najaar starten afvalbedrijf Cyclus en de gemeente met de herverdeling. Die vindt plaats in fases. Er wordt begonnen in Driebruggen, Nieuwerbrug en Waarder. Daarna volgen Reeuwijk-Burg en -Dorp en Bodegraven.