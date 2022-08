Een woning aan de Windakker in Boskoop is maandagochtend beschoten. Dat meldt de politie. Even na 4.30 uur hoorden buren zeker drie schoten. De politie is een groot onderzoek gestart in de Snijdelwijk.

Volgens een politiewoordvoerder ontstond er vannacht een conflict met meerdere mensen, waarna de schietpartij volgde. Agenten hebben een verdachte aangehouden. Waarvan hij precies wordt verdacht, is nog onduidelijk. De politie is direct een groot onderzoek gestart. In de buurt van het huis is veel politie paraat. De agenten dragen kogelwerende vesten. Op straat zijn vijf pionnen te zien met nummers erop, vermoedelijk om de plek aan te geven waar de kogelhulzen terecht zijn gekomen. Op beelden is te zien dat een van de kogels is ingeslagen in de ruit van de woning. Volgens een getuige is de politie een huis aan de nabijgelegen Wilgehout binnengetreden. Bij die politie-actie zou een gezin uit de woning zijn gehaald. Deze woning wordt doorzocht. Alphen aan den Rijn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Alphen aan den Rijn