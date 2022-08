Doorrijden na een scooterongeval waarbij een kindje van een jaar of vier werd geraakt. Donderdagmiddag gebeurde het in de Alphense binnenstad en Cindy Goedhart kan er met haar hoofd niet bij.

Ze schreef de frustratie van zich af in een Facebook-post op de pagina Je bent pas een echte Alphenaar als..? , en dat bericht maakte het nodige los.

Vanuit haar zaak Allure Hair Care hoorde Goedhart donderdag rond 14.00 uur een hoop commotie. "Toen ben ik gaan kijken. Wat een medewerker en ik zagen was een aantal mensen dat schreeuwend achter een scooterrijder aanging. Hij was doorgereden nadat hij een kindje had geschept, ik schat van een jaar of drie, vier. Dat het meisje was meegesleurd, vertelde haar vader. De politie, met meerdere agenten, en een ambulance kwamen er al gauw aan."

De scooterrijder was voor haar bedrijf aan de Julianastraat langs gereden, en was McDonald's gepasseerd, zegt Goedhart. "Je mag daar helemaal niet op een scooter rijden, dus misschien was het anders niet gebeurd. Het was klaarlichte dag, je rijdt een kind aan, dat wéét je, en tóch rijd je door."

Vanuit die boosheid begon Goedhart aan haar Facebook-post. Om de emotie van zich af te schrijven. "En wellicht reageert die persoon wel, als hij zichzelf nog niet heeft gemeld. Een ongeluk kan gebeuren, maar ervandoor gaan is dubbel erg. Ik ben zelf moeder van kleine kinderen, het onrechtvaardige gevoel van doorrijden kan ik mij goed voorstellen. Als hij niet was doorgereden had hij 'sorry' kunnen zeggen."

Hoe het verder is afgelopen met de peuter weet Goedhart niet. "Het waren Duits sprekende mensen. Ze had zwellingen in haar gezicht, maar ze huilde - ze was bij. Dat schijnt een goed teken te zijn. Ze ging de ambulance in, met haar ouders, dus ze was in goede handen." Een andere omstander hoorde naar zijn zeggen van een agent dat het meisje een nacht ter observatie in het ziekenhuis lag, maar inmiddels daaruit is ontslagen. Hij heeft de beelden van zijn dashcam met de politie gedeeld, geeft hij aan.

De politie is om een reactie gevraagd maar heeft nog niet gereageerd.