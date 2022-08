De man (31) die onlangs dreigde een woning in Langeraar op te blazen heeft een gebiedsverbod gekregen. Hij zit nu nog achter de tralies. Zodra hij vrijkomt, mag hij 90 dagen niet in de buurt van het huis komen.

De man, volgens de politie iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats, zette vrijdag 22 juli de gaskraan open en dreigde zichzelf iets aan te doen. Er werd eerst een onderhandelaar en later een arrestatieteam ingezet, kort voor middernacht wisten de aanwezigen de man uit het huis te krijgen. Brandweerlieden hadden toen allang de gasleiding afgesloten.

Vroeg in de avond werden al negentien huizen in de omgeving ontruimd, ook werd (een deel van) de straat bij bejaardencentrum Aarhoeve afgezet. Voor bewoners van deze buurt hield de gemeente Nieuwkoop afgelopen week een informatiebijeenkomst, zij konden ook vragen stellen over het incident.

De politie heeft destijds niet bekendgemaakt waarom de man dreigde het huis op te blazen. Buurtbewoners vertelden later tegen AD Groene Hart dat de man inwoonde bij zijn vriendin en dat hij het niet kon verkroppen dat zij een punt wilde zetten achter de relatie. De gemeente Nieuwkoop benadrukt dat de 31-jarige geen inwoner is van deze gemeente.