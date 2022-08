Kom maar op met die camera's, zodat hardrijders in Koudekerk daar niet langer mee weg komen. Dit oppert RijnGouweLokaal (RGL) in schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen.

Deze krant schreef onlangs over de hardrijders in Koudekerk, toen kondigde Koudekerker Nico de Jong al aan dat hij over dit onderwerp na het zomerreces aan de bel wilde trekken. Hij zei daarover ook al contact te hebben met andere fracties in de Alphense gemeenteraad. Nu blijkt dus dat RGL al schriftelijke vragen stelt.

"Is het college het met ons eens dat snelheidscamera's de enige oplossing zijn, nu intensieve controle door de politie achterwege blijft en de eerder getroffen maatregelen niet het beoogde effect hebben opgeleverd", vraagt De Jong aan de Alphense bestuurders. Koudekerk heeft al jaren 30 kilometer per uur als maximumsnelheid op de Hoogewaard, Dorpsstraat en Hondsdijk, maar bewoners geven aan dat veel passanten (en ook zijzelf) zich niet houden aan de limiet.

De gemeente Alphen kon laatst niet reageren op vragen van deze krant over de al jaren slepende kwestie en zegt nu eerst de vragen van RGL te beantwoorden. De Jong benadrukt dat toenmalig wethouder Van Velzen meermaals heeft beloofd actie te ondernemen.