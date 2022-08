Gerrit Vos (91), die jaren en met succes streed voor een oorlogsmonument bij het Alphense winkelcentrum Herenhof, is overleden. Zijn uitvaart is donderdag 4 augustus.

Vos was erbij toen op 13 juni 2018 een plaquette en gedenkbank werden onthuld voor de zeven bemanningsleden van een bommenwerper, die in de nacht van 16 op 17 juni 1944 boven Alphen uit de lucht werd geschoten en neerstortte vlak bij de huidige plek van het winkelcentrum. Hij was destijds als kind ooggetuige en het voorval emotioneerde hem ook vele jaren later nog. "Ze gaven hun leven voor onze vrijheid, dat raakt me nog steeds", zei Vos bij de onthulling.

"Het is na die onthulling traditie geworden dat we elk jaar op 4 mei naar de Herenhof gingen en bloemen legden voor die omgekomen soldaten", vertelt Vos' dochter, Anjo Duijkers. "Als hij boodschappen ging doen, kwam mijn vader ook bij het monument. Als het dan volgens hem niet in goede staat was, vroeg hij mij aan de bel te trekken. Laatst is het monument nog gereinigd, nadat het was beklad."

Bij de herdenking op 4 mei waren de afgelopen jaren ook oorlogsveteranen, de voorzitter van de historische vereniging en Jarno Haze, die Vos had geholpen met realiseren van het monument.