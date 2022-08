Medewerkers van de Alphense Reddingsbrigade hebben sinds 1 mei op de Zegerplas tientallen keren eerste hulp verleend, geholpen bij een vermissing en een 'verdwaalde' peddelaar weer op de kant gezet.

Daarmee noemt de brigade de hulppost bij de 's zomers vaak drukke Zegerplas een succes. Na jaren zonder toezicht bij de plas loopt sinds afgelopen voorjaar een proef met toezicht door de reddingsbrigade. Die heeft daarvoor extra mensen opgeleid.

Ook de komende weken is er nog toezicht op de Zegerplas, dat was ook een wens van de gemeente Alphen. Later wordt bepaald of dat permanent wordt.