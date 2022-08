Aan de Leidsche Schouw in Alphen hebben de hulpdiensten woensdag een pasgeboren kalfje gered dat in de sloot was gevallen.

Een Alphenaar had gezien dat het dier in het water was beland. Nadat de brandweer het kalfje in eerste instantie niet kon vinden, was het een Alphense wijkagent die het jonge dier uiteindelijk op het droge wist te krijgen. Brandweerlieden brachten daarom beschuit met muisjes langs op het politiebureau.