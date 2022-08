De vijfduizend kaarten voor het Wet 'n Wild Beachfestival, dat aanstaande zaterdag losbarst aan de Zegerplas is Alphen, zijn bijna allemaal verkocht.

Dat zegt Jason Tuhumena, medeorganisator van het evenement dat zaterdag voor de zesde keer wordt gehouden. "Eindelijk weer, na twee jaar te hebben moeten overslaan", zegt hij. In 2020 gooide corona roet in het eten. Vorig jaar mocht het festival vanwege coronaversoepelingen wél doorgaan, maar was een tekort aan politieagenten de boosdoener.

Daarom pakt Wet 'n Wild Beachfestival, waarvan Martin Kalkhoven van Wet 'n Wild de andere organisator is, dit jaar extra uit. Naast de twee podia zijn er allerlei spelletjes en activiteiten te doen en is er een samenwerking met jeneverstokerij Ketel 1. "Ze mixen jenever met de meest exotische drankjes", aldus Tuhumena.

Artiesten en dj's die optreden zijn onder meer Benny Rodrigues, Karim Soliman, Jonna Fraser en Johnny 500. Het idee voor het festival ontstond toen Nederland op het WK Voetbal 2014 met 5-1 van Spanje won. Bij Wet 'n Wild keken 300 man op acht kleine schermen naar de pot. De wedstrijden daarna werden daarom op een groot scherm buiten uitgezonden, waar steeds 1500 tot 2000 mensen op afkwamen. Toen het jaar erop geen voetbaltoernooi was, werd er een house-beachparty gehouden: Wet 'n Wild Beachfestival was geboren.