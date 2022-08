Met de temperatuur neemt in het Groene Hart ook het aantal plekken toe waar je maar beter geen sprong in het diepe kunt maken. Dat blijkt uit meldingen van de Omgevingsdienst Midden-Holland.

Binnen het Groene Hart zijn er nu vier zwemlocaties waarvoor een negatief zwemadvies geldt. Het gaat om natuurwater dat wordt bemonsterd. Het Braassemermeer in Roelofarendsveen is er daar één van; daar heerst sinds 27 juli een waarschuwing voor blauwalg.

De volgende op het lijstje is de Zegerplas in Alphen en dit is meteen ook een speciale. De speelvijver was al afgekeurd voor het hele seizoen vanwege 'onvoldoende kwaliteit', maar sinds 29 juli geldt daar ook een negatief advies vanwege blauwalg. Bovendien is nu ook het water aan de zuidoever afgekeurd, ook vanwege blauwalg. Het betreft het gebied rond de T-steiger. Blauwalg kan voor huidirritatie en maag- en darmklachten zorgen.

Iets richting het oosten op de kaart geldt ook voor de Nieuwkoopse Plassen (Meijepark) een negatief advies. Daar wordt het dobberen ontraden vanwege onvoldoende waterkwaliteit. Er is ook een waarschuwing voor blauwalg in het water.

De laatste in het rijtje is de Reeuwijkse plas Elfhoeven, daar geldt een waarschuwing voor blauwalg sinds 20 juli.