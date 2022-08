Kaag en Braassem moet een tandje bij zetten om het dorp Leimuiden veiliger te maken.

Dat spreekt uit een reeks schriftelijke vragen die de D66-fractie aan burgemeester en wethouders hebben gesteld. Kaag en Braassem doet er volgens raadslid Carsten Zwaaneveld goed aan flink bij Zuid-Holland te lobbyen over met name verbetering van de Leimuiderbrug.

Provinciaal bestuurder Frederik Zevenbergen (vervoer, VVD) gooide recent de knuppel in het hoenderhok. Hij vertelde in een brief aan de gemeente dat de provincie er niet aan ontkomt fiks te bezuinigen. Dat komt onder meer door de oorlog in Oekraïne, de oplopende inflatie en het grote tekort aan bouwmaterialen.

Eén van de projecten waarin Zuid-Holland snijdt, is de verbetering van de provinciale passage door Leimuiden. Het kruispunt met de Dokter Stapenséastraat is al heringericht. Op stapel stond nog een doorgang in het talud van de N207 tussen dorp en bedrijventerrein. Maar dit plan wil Zevenbergen nu schrappen. Er is een 'duidelijke verbetering van de verkeersafwikkeling ontstaan', stelt hij. En zo'n dure onderdoorgang lijkt voorlopig dan ook onnodig.

Het gemeentebestuur antwoordde met een brief op poten en waarschuwde dat Zuid-Holland die eerder gemaakte afspraak inclusief het bijbehorende geld niet zomaar van tafel kan vegen. Maar wat betreft D66'er Zwaaneveld ligt het allemaal wat genuanceerder.

Kaag en Braassem zou als een haas in het provinciehuis moeten gaan lobbyen en niet alleen maar een brief met grieven moeten sturen. Gedeputeerde Zevenbergen hint namelijk op een verbetering van de Leimuiderbrug, zo heeft D66'er Zwaaneveld de indruk. Daar zou Kaag en Braassem vol op moeten inspringen. De brug is namelijk om de haverklap in storing, met alle overlast van dien. Samen optrekken met Noord-Holland (eigenaar van de brug) én Zuid-Holland zou wellicht soelaas kunnen bieden, hoopt Zwaaneveld.