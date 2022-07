De brandweer is zondagochtend uitgerukt voor een brand in een loods achter afvalbedrifj PreZero aan de Steekterweg in Alphen. Veiligheidsregio Hollands Midden laat aan het AD weten dat de brand inmiddels onder controle is.

De brandweer is met verschillende eenheden aanwezig en de brand zou zijn ontstaan in een meterkast. Alphen aan den Rijn Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Alphen aan den Rijn