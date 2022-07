De nieuwe Aarhof krijgt, na inspraak van omwonenden, een industriële 'look', met veel hout en groen. Zo wordt de centrale hal een 'huiskamer van Alphen'.

Dat blijkt uit een verslag over de participatie rondom het project. De Aarhof wordt, door ontwikkelaar SB Real Estate en 'suikeroom' HAL, grondig gerenoveerd en bovendien voorzien van twee woontorens (samen zo'n 300 woningen) en een parkeergarage. In 2025 moet het nieuwe winkelcentrum in hartje Alphen klaar zijn.

Er is nu meer duidelijkheid over hoe De Aarhof er straks uit moet gaan zien. Eerder werd al bekend dat de nadruk in het winkelcentrum meer komt te liggen op het aanbod van dagelijkse producten. Zo komt er naast Albert Heijn een tweede supermarkt en een vershof.

Aanvankelijk zou het dak worden voorzien van stalen spanten. Maar na de inspraak bleek dat dit door sommigen als druk werd ervaren, en dat zou afbreuk doen aan de 'verblijfskwaliteit', zo meldt de gemeente in dat participatieverslag. Daarom is nu gekozen voor een wat rustiger ontwerp, waarbij er minder stalen spanten zijn en het dak bovendien een driehoeksvorm heeft gekregen. "We hebben gekeken naar wat omwonenden belangrijk vinden", zegt SB-projectleider Marcel Dammers. "Dit sluit aan bij de industriële look die het centrum heeft, zonder dat we doorslaan in een stijl, waardoor het tijdloos blijft."

Eerder werd al bekend dat de twee woontorens wisselen van plek, zodat er geen schaduw op de terrassen aan de Aarkade valt. Volgens de planning begint de aannemer eind 2023 met de bouw. Die duurt 2,5 tot drie jaar. In september dit jaar is er op het gemeentehuis weer een presentatie over de plannen, die het sluitstuk vormen van een grote opknapbeurt voor de gehele Lage Zijde. De laatste jaren zijn er grote ingrepen gedaan in dit gebied. Zo is het Thorbeckeplein gerenoveerd en wordt nu het oude V&D-pand tot woningen verbouwd.