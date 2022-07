De verbouwing op het Rijnplein nadert z’n einde. De winkels Intertoys en SoLow openen begin september hun deuren.

Dat zegt Gertjan Lammers van vastgoedmakelaardij JansenDeJong. De zaken openen op de eerste etage van het pand waar eerst MediaMarkt twee etages bestreek. Die zaak zit nu verderop in de Sint Jorisstraat.

SoLow is een discounter met laaggeprijsde knutselspullen, feestartikelen en huishoudelijke producten, en zit al in andere steden. Intertoys is verhuisd vanuit de Julianastraat.

Een groep investeerders heeft eind 2020 alle winkels aan het Rijnplein opgekocht. De leegstand die er toen was, is voorbij.