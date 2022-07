Voor veel Aarlanderveners is het vaste prik: eind juli drie dagen lang Zomerfeest in het dorp, met het ringsteken op woensdagochtend als één van de hoogtepunten. Nieuwsgierig volgden kijkers op de Kerkvaartsweg de prestaties van ruim 30 deelnemende koppels.

De tractoren waren zoals gewoonlijk mooi versierd, slechts één deelnemer voerde ook de omgekeerde Nederlandse vlag als steunbetuiging aan de boeren. De Zomerfeesten zijn woensdagavond afgesloten met een stoelendans in de Dorpsstraat.

Vanwege woningbouw in het dorp was er dit jaar iets minder ruimte. De organisatie overwoog uit te wijken naar de voetbalvelden, maar besloot alle activiteiten toch lekker centraal in het dorp te houden.

Volgend jaar krijgt het Zomerfeest een extra feestelijk tintje, want dan bestaat het organiserende Oranje Comité precies honderd jaar.