Wie zaterdag 6 augustus met de auto naar Trekkertrek in Koudekerk komt, rijdt dit jaar voor het eerst via een andere route naar de parkeerplaats bij het evenemententerrein, bij Spanbeton.

"We zijn daar heel blij mee, want nu kunnen we de bezoekers die met de auto of op de fiets komen veel beter scheiden. Het is gewoon veiliger", zegt Hans van Leeuwen. Hij is voorzitter van de Stichting Trekkertrek. De wedstrijden en het vertier eromheen (braderie, livemuziek) trekken jaarlijks duizenden bezoekers. De laatste twee edities (2020 en 2021) konden door corona niet doorgaan.

De fietsers gaan nog steeds vanaf de Hoogewaard via een smal weggetje richting de weilanden achter Spanbeton, automobilisten kunnen volgens Van Leeuwen via een nieuwe weg die deel uitmaakt van extra aangelegd bedrijventerrein.

De stichting zet altijd verkeersregelaars in (onder andere op de Hoogewaard) om de boel zo veilig mogelijk te houden. Ook 's avonds en 's nachts als het donker is.

In 2014 werd bekend dat de grond waarop Trekkertrek plaatsvindt te koop was en even dreigde het evenement naar een andere plek te moeten verkassen. Dit bleek toch niet nodig en is volgens Van Leeuwen voorlopig ook niet meer aan de orde.